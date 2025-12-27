НАБУ и САП разоблачили преступную группу: в ее составе оказались действующие нардепы

НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении САП в Телеграмм.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Детали правоохранители обещают обнародовать позже.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Государственной налоговой службе Украины сегодня подтвердили, что детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе и нескольких региональных управлениях. Следственные действия произошли, в частности, в ГНС Хмельницкой и Николаевской областей.

По официальной информации налоговой, уголовное производство касается событий, происходивших в течение 2024 года и завершившихся в начале 2025-го. Дело связывают с деятельностью рисковых компаний и вероятными нарушениями в процессе их администрирования.

Также издание "Комментарии" сообщало – за $250 тысяч злоумышленники во главе с нардепом предлагали представителю общества организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило расследование, депутат Анна Скороход привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.