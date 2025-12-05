За $250 тысяч злоумышленники во главе с нардепкой предлагали представителю общества организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла народная депутат Скороход

Как установило расследование, депутат Анна Скороход привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.

По материалам дела, во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша.

Для собственной перестраховки и гарантированного взыскания всей суммы неправомерной выгоды представителю компании указали написать расписку о заимствовании средств.

Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева.

После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут чиновникам СНБО.

Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия.

В ходе обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее подельников выявлены доказательства преступной деятельности.

На основании доказательной базы, собранной сотрудниками СБУ, НАБУ и САП, участникам группировки поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к предоставлению должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня у Анны Скороход проводили обыски.