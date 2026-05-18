На 65-му році життя раптово помер нардеп від "ЄС"

На 65 році життя раптово помер народний депутат від "Європейської солідарності" Степан Кубів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"З глибоким сумом сприйняв трагічну звістку про раптову смерть колеги – народного депутата України Степана Кубіва. Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у парламенті та Уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни", – зазначив спікер.

У свою чергу на офіційній сторінці "Європейської Солідарності" у Facebook підтвердили смерть парламентаря.

"Пішов із життя Степан Кубів – державник, патріот, один із тих, хто стояв біля витоків сучасної української державності. Для команди "Європейської Солідарності" це велика втрата. Степан Кубів був не лише колегою по парламенту, а й справжнім соратником у боротьбі за українську державу, за національну пам’ять, за європейське майбутнє України", – йдеться у повідомленні.

В "ЄС" нагадали, що Степан Кубів пройшов Майдани, важкі роки війни, працював для зміцнення української економіки та міжнародної підтримки нашої держави. Завжди принциповий, спокійний, відповідальний і відданий Україні.

У Верховній Раді Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата Степана Кубіва.

