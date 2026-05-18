На 65-му році життя раптово помер нардеп від "ЄС"
На 65-му році життя раптово помер нардеп від "ЄС"

Помер нардеп Степан Кубів

18 травня 2026, 10:42
На 65 році життя раптово помер народний депутат від "Європейської солідарності" Степан Кубів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Степан Кубів. Фото: з відкритих джерел

"З глибоким сумом сприйняв трагічну звістку про раптову смерть колеги – народного депутата України Степана Кубіва. Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у парламенті та Уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни", – зазначив спікер.

У свою чергу на офіційній сторінці "Європейської Солідарності" у Facebook підтвердили смерть парламентаря. 

"Пішов із життя Степан Кубів – державник, патріот, один із тих, хто стояв біля витоків сучасної української державності. Для команди "Європейської Солідарності" це велика втрата. Степан Кубів був не лише колегою по парламенту, а й справжнім соратником у боротьбі за українську державу, за національну пам’ять, за європейське майбутнє України", – йдеться у повідомленні.

В "ЄС" нагадали, що Степан Кубів пройшов Майдани, важкі роки війни, працював для зміцнення української економіки та міжнародної підтримки нашої держави. Завжди принциповий, спокійний, відповідальний і відданий Україні.

У Верховній Раді Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата Степана Кубіва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Верховна Рада фактично зірвала пленарний тиждень, не спромігшись ухвалити більшість ключових законопроєктів, які влада планувала провести через парламент. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму відеоблозі.




Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02EMrFUXMuB3zx2jmtgpZrLkYQX9qiybotmRhUX5qnQu1agLNfmkxvXbc4Q9FkeoR3l
