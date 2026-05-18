На 65-му році життя раптово помер нардеп від "ЄС"

Кравцев Сергей
На 65 році життя раптово помер народний депутат від "Європейської солідарності" Степан Кубів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.
Степан Кубів. Фото: з відкритих джерел
У свою чергу на офіційній сторінці "Європейської Солідарності" у Facebook підтвердили смерть парламентаря.
В "ЄС" нагадали, що Степан Кубів пройшов Майдани, важкі роки війни, працював для зміцнення української економіки та міжнародної підтримки нашої держави. Завжди принциповий, спокійний, відповідальний і відданий Україні.
У Верховній Раді Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.
Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата Степана Кубіва.
