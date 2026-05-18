logo

BTC/USD

77003

ETH/USD

2120.12

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада На 65-м году жизни внезапно скончался нардеп от "ЕС"
commentss НОВОСТИ Все новости

На 65-м году жизни внезапно скончался нардеп от "ЕС"

Умер нардеп Степан Кубив

18 мая 2026, 10:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На 65 году жизни внезапно скончался народный депутат от "Европейской солидарности" Степан Кубив. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

На 65-м году жизни внезапно скончался нардеп от "ЕС"

Степан Кубив. Фото: из открытых источников

"С глубокой грустью воспринял трагическое известие о внезапной смерти коллеги — народного депутата Украины Степана Кубива. Степан Иванович прошел большой профессиональный путь, работал в парламенте и Правительстве, оставаясь преданным интересам государства. Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны", — отметил он.

В свою очередь, на официальной странице "Европейской Солидарности" в Facebook подтвердили смерть парламентария.

"Ушел из жизни Степан Кубив – государственник, патриот, один из тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности. Для команды Европейской Солидарности это большая потеря. Степан Кубив был не только коллегой по парламенту, но и настоящим соратником по борьбе за украинское государство, за национальную память, за европейское будущее Украины", – говорится в сообщении.

В ЕС напомнили, что Степан Кубив прошел Майданы, тяжелые годы войны, работал для укрепления украинской экономики и международной поддержки нашего государства. Всегда принципиален, спокоен, ответственен и предан Украине.

В Верховной Раде Кубов работал в составе Комитета по экономическому развитию, приобщаясь к законотворческой работе в сфере экономики.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и работники Аппарата Парламента выразили соболезнования в связи со смертью народного депутата Степана Кубива.

Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада фактически сорвала пленарную неделю, не удосужившись принять большинство ключевых законопроектов, которые власть планировала провести через парламент. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем видеоблоге.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02EMrFUXMuB3zx2jmtgpZrLkYQX9qiybotmRhUX5qnQu1agLNfmkxvXbc4Q9FkeoR3l
Теги:

Новости

Все новости