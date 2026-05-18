На 65-м году жизни внезапно скончался нардеп от "ЕС"

Кравцев Сергей
На 65 году жизни внезапно скончался народный депутат от "Европейской солидарности" Степан Кубив. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.
Степан Кубив. Фото: из открытых источников
В свою очередь, на официальной странице "Европейской Солидарности" в Facebook подтвердили смерть парламентария.
В ЕС напомнили, что Степан Кубив прошел Майданы, тяжелые годы войны, работал для укрепления украинской экономики и международной поддержки нашего государства. Всегда принципиален, спокоен, ответственен и предан Украине.
В Верховной Раде Кубов работал в составе Комитета по экономическому развитию, приобщаясь к законотворческой работе в сфере экономики.
Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и работники Аппарата Парламента выразили соболезнования в связи со смертью народного депутата Степана Кубива.
