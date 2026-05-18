На 65-м году жизни внезапно скончался нардеп от "ЕС"

На 65 году жизни внезапно скончался народный депутат от "Европейской солидарности" Степан Кубив. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"С глубокой грустью воспринял трагическое известие о внезапной смерти коллеги — народного депутата Украины Степана Кубива. Степан Иванович прошел большой профессиональный путь, работал в парламенте и Правительстве, оставаясь преданным интересам государства. Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны", — отметил он.

В свою очередь, на официальной странице "Европейской Солидарности" в Facebook подтвердили смерть парламентария.

"Ушел из жизни Степан Кубив – государственник, патриот, один из тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности. Для команды Европейской Солидарности это большая потеря. Степан Кубив был не только коллегой по парламенту, но и настоящим соратником по борьбе за украинское государство, за национальную память, за европейское будущее Украины", – говорится в сообщении.

В ЕС напомнили, что Степан Кубив прошел Майданы, тяжелые годы войны, работал для укрепления украинской экономики и международной поддержки нашего государства. Всегда принципиален, спокоен, ответственен и предан Украине.

В Верховной Раде Кубов работал в составе Комитета по экономическому развитию, приобщаясь к законотворческой работе в сфере экономики.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и работники Аппарата Парламента выразили соболезнования в связи со смертью народного депутата Степана Кубива.

