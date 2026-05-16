Рада пішла у глухий кут: чому парламент провалив тиждень голосувань за закони МВФ та ЄС

Верховна Рада фактично зірвала пленарний тиждень, не спромігшись ухвалити більшість ключових законопроєктів, які влада планувала провести через парламент. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму відеоблозі.

За словами Железняка, на порядку денному були щонайменше два важливі законопроєкти, пов’язані зі співпрацею з МВФ, один документ для Світового банку, а також низка євроінтеграційних ініціатив. Однак парламент продемонстрував майже повну неспроможність ухвалювати рішення.

Найгіршою стала ситуація у вівторок – депутати провалили практично всі голосування. У середу Верховна Рада змогла підтримати лише одну постанову. У четвер ситуація дещо покращилась, однак результат усе одно виявився провальним: депутати ухвалили лише одну постанову та два позитивні законопроєкти.

Железняк іронічно поставив питання про те, чи справді завершилася політична криза у парламенті, якщо монобільшість і союзники влади не можуть забезпечити голоси навіть за критично важливі документи для міжнародних партнерів України.

Політик натякнув, що проблеми з голосуваннями можуть вдарити не лише по внутрішній стабільності, а й по переговорах із західними кредиторами. Закони, необхідні для виконання зобов’язань перед МВФ та Світовим банком, є частиною фінансової підтримки України в умовах війни.

Окреме занепокоєння викликає і блокування євроінтеграційних ініціатив. На тлі офіційних заяв влади про прискорення руху до ЄС парламентська криза дедалі більше демонструє розрив між політичними деклараціями та реальною роботою Верховної Ради.

Ситуація також посилила чутки про внутрішні конфлікти всередині парламентської більшості та втрату керованості у сесійній залі.

