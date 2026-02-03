logo_ukra

«Монобільшість тріщить»: за яке важливе питання у Раді не знайшлося голосів
«Монобільшість тріщить»: за яке важливе питання у Раді не знайшлося голосів

Нардеп Ростислав Павленко повідомив про різке падіння підтримки ініціатив влади та закликав «слуг народу» визнати втрату контролю

3 лютого 2026, 12:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народний депутат від "ЄС" Ростислав Павленко заявив про поглиблення парламентської кризи та зниження підтримки ініціатив президентської команди у Верховній Раді. Про це він написав у соціальних мережах, коментуючи результати голосування за депутатські запити до Президента щодо відзначення загиблих українських військових.

«Монобільшість тріщить»: за яке важливе питання у Раді не знайшлося голосів

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, відповідні звернення ледве набрали необхідну кількість голосів – їх підтримали лише 214 народних депутатів. 

Павленко наголосив, що особливо помітним стало скорочення підтримки з боку фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що за ініціативи проголосували лише близько 120 представників монобільшості, тоді як раніше подібні рішення підтримували 150-180 депутатів фракції. На думку Павленка, така тенденція може свідчити про внутрішні проблеми в провладній політичній силі.

Депутат також розкритикував заяви представників більшості про збереження стабільної роботи парламенту та можливість компенсувати нестачу голосів за рахунок депутатських груп. Він висловив переконання, що ситуація потребує відкритого визнання змін у політичному балансі Верховної Ради.

Павленко додав, що запити щодо відзначення загиблих військових планують повторно винести на голосування, щоб ухвалити необхідні рішення. Водночас він закликав представників провладної фракції усвідомити складність ситуації та переглянути підходи до роботи парламенту.

Нардеп також висловив думку, що керівництво держави поки не готове визнавати політичні ризики, які виникають у парламенті. За його словами, затягування з ухваленням рішень може мати серйозні наслідки, особливо в умовах війни та необхідності швидкого ухвалення ключових державних рішень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — демарш у Раді: у "Слузі народу" відмовився слухати виступ генсека НАТО.




