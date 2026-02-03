logo

«Монобольшинство трещит»: за какой важный вопрос в Раде не нашлось голосов
commentss НОВОСТИ Все новости

«Монобольшинство трещит»: за какой важный вопрос в Раде не нашлось голосов

Нардеп Ростислав Павленко сообщил о резком падении поддержки инициатив власти и призвал «слуг народа» признать потерю контроля

3 февраля 2026, 12:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народный депутат от ЕС Ростислав Павленко заявил об углублении парламентского кризиса и снижении поддержки инициатив президентской команды в Верховной Раде. Об этом он написал в социальных сетях, комментируя результаты голосования за депутатские запросы к Президенту по поводу празднования погибших украинских военных.

«Монобольшинство трещит»: за какой важный вопрос в Раде не нашлось голосов

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, соответствующие обращения едва набрали необходимое количество голосов – их поддержали всего 214 народных депутатов.

Павленко подчеркнул, что особенно заметно стало сокращение поддержки со стороны фракции "Слуга народа".

Он отметил, что по инициативе проголосовали только около 120 представителей монобольшинства, тогда как ранее подобные решения поддерживали 150-180 депутатов фракции. По мнению Павленко, такая тенденция может свидетельствовать о внутренних проблемах в провластной политической силе.

Депутат также подверг критике заявления представителей большинства о сохранении стабильной работы парламента и возможности компенсировать нехватку голосов за счет депутатских групп. Он выразил убеждение, что ситуация нуждается в открытом признании изменений в политическом балансе Верховной Рады.

Павленко добавил, что запросы по поводу отмечания погибших военных планируют повторно вынести на голосование, чтобы принять необходимые решения. В то же время, он призвал представителей провластной фракции осознать сложность ситуации и пересмотреть подходы к работе парламента.

Нардеп также выразил мнение, что руководство государства пока не готово признавать возникающие в парламенте политические риски. По его словам, затягивание с принятием решений может иметь серьезные последствия, особенно в условиях войны и необходимости скорейшего принятия ключевых государственных решений.

Читайте на портале "Комментарии" — демарш в Раде: в "Слуге народа" отказался слушать выступление генсека НАТО.




