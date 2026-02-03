logo_ukra

Демарш у Раді: у «Слузі народу» відмовився слухати виступ генсека НАТО

Нардеп Богдан Яременко заявив про розчарування Альянсом та поставив під сумнів ефективність допомоги Україні

3 лютого 2026, 10:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що не планує бути присутнім у залі Верховної Ради під час виступу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Про це парламентар повідомив у соцмережах, пояснивши своє рішення розчаруванням у діяльності Альянсу щодо підтримки України.

Демарш у Раді: у «Слузі народу» відмовився слухати виступ генсека НАТО

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За словами Яременка, він залишиться працювати у парламенті, однак свідомо відмовляється слухати виступ очільника НАТО. 

Депутат наголосив, що Україна має бути вдячною країнам-партнерам за допомогу у війні проти Росії, проте вважає, що сам Альянс не зміг виконати ключові очікування Києва.

Парламентар зазначив, що НАТО взяло на себе важливу, але другорядну роль у координації логістики військових поставок. Водночас, за його словами, Україна так і не отримала того, що вважає принципово необхідним — закриття неба, достатніх засобів протиповітряної оборони, гарантій безпеки та членства в Альянсі. Яременко підкреслив, що така ситуація виникла не через позицію генсека, а через рішення урядів держав-членів НАТО.

Окремо депутат звернув увагу на символічність візиту генсека Альянсу до Києва на тлі складної ситуації в країні, зокрема проблем із опаленням під час морозів. 

На його думку, урочисті заходи та виступи іноземних гостей у парламенті не повинні перетворюватися на формальну традицію.

Яременко також висловив сумнів, що виступ генсека НАТО міститиме нові або важливі сигнали для українців. За його словами, суспільство очікує не заяв, а конкретних рішень щодо безпеки країни.

Офіційно керівництво Верховної Ради та представники НАТО заяви депутата поки не коментували. Водночас виступ генсека Альянсу в українському парламенті запланований у межах його візиту до Києва та переговорів із керівництвом держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа не зможе себе захистити: у НАТО зробили різку заяву.




