Мар’яна Безугла повідомила, чи пробивалася у політику через «ліжко»

Народна депутатка Мар’яна Безугла вчергове підтвердила свою безкомпромісну позицію щодо гендерної політики, виступивши проти штучного поділу управлінських якостей за статевою ознакою. Парламентарка наголосила, що успіх має визначатися виключно професійними здобутками, а не приналежністю до певної статі.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

"Щодо "жіночого лідерства" не раз висловлювалася доволі різко", — нагадує політикиня, додаючи, що взагалі заперечує існування такого специфічного терміна. "Вважаю, немає ніякого "жіночого лідерства". Є лідерство загальне", — безапеляційно стверджує Безугла.

Нардепка відверто висловила своє обурення ситуаціями, коли кар'єрне просування базується на неформальних зв'язках або корупційних компромісах. За її словами, такий підхід повністю нівелює принципи меритократії та чесної конкуренції в суспільстві.

"І будь ти чоловік чи жінка, якщо посада через ліжко — це огидно", — підкреслює Мар’яна Безугла, акцентуючи також на неприпустимості фінансової недоброчесності. "Якщо ти бачиш корупцію і мовчиш, а тим більше береш участь, це огидно, і ти маєш сидіти. Так, мене дратує, — ділиться емоціями депутатка, — коли замість професіоналізму, знань та волі преференції собі випрошують одним місцем або натяками на те саме місце. Вибачайте".

Крім того, парламентарка піддала жорсткій критиці різноманітні заходи та політичні механізми, які створюють особливі умови для жінок, оскільки вважає їх прихованою дискримінацією, що лише підкреслює уявну слабкість.

"І дратують рожеві форуми блюзнірські, квотний принцип та інші резервації, які, навпаки, вважаю такими, що зміщують акценти", — пояснює вона свою позицію. На переконання Безуглої, подібні ініціативи формують хибне уявлення, "ніби жінки слабкі і мають окремо бути нагороджені, мати окремі умови та квоти". Політикиня впевнена, що правила мають бути єдиними для всіх: "Якщо ти йдеш на роботу — просто працюй. Якщо не справляєшся — не йди. Все".

Наприкінці свого звернення народна депутатка поділилася власним життєвим досвідом, зазначивши, що її шлях у політиці та кар'єрі базувався виключно на власних зусиллях.

"Ніколи не дозволяла, щоб будь-який чоловік через особисті стосунки сприяв моїй кар'єрі. Ніколи", — резюмує Мар’яна Безугла. Вона запевнила, що її головним орієнтиром завжди залишалася самоосвіта та ефективність: "Завжди просто жила і розвивалася так, щоб розуміти, працювати краще. Чого всім бажаю".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїх соціальних мережах порушив резонансну тему суспільно-політичних настроїв в Україні, окресливши поняття так званої "партії війни".