Марьяна Безугла сообщила, пробивалась ли в политику через «постель»

Народный депутат Марьяна Безуглая в очередной раз подтвердила свою бескомпромиссную позицию по поводу гендерной политики, выступив против искусственного разделения управленческих качеств по половому признаку. Парламентарий подчеркнула, что успех должен определяться исключительно профессиональными достижениями, а не принадлежностью к определенному полу.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"О "женском лидерстве" не раз высказывалась достаточно резко", — напоминает политик, добавляя, что вообще отрицает существование такого специфического термина. "Думаю, нет никакого "женского лидерства". Есть лидерство всеобщее", — безапелляционно утверждает Безуглая.

Нардепка откровенно выразила возмущение ситуациями, когда карьерное продвижение базируется на неформальных связях или коррупционных компромиссах. По ее словам, подобный подход полностью нивелирует принципы меритократии и честной конкуренции в обществе.

"И будь ты мужчина или женщина, если должность через постель — это отвратительно", — подчеркивает Марьяна Безуглая, акцентируя также на недопустимости финансового неблагочестия. "Если ты видишь коррупцию и молчишь, а тем более участвуешь, это отвратительно, и ты должен сидеть. Да, меня раздражает, — делится эмоциями депутат, — когда вместо профессионализма, знаний и воли преференции себе выпрашивают одним местом или намеками на то же место. Простите".

Кроме того, парламентарий подвергла жесткой критике различные меры и политические механизмы, создающие особые условия для женщин, поскольку считает их скрытой дискриминацией, что лишь подчеркивает мнимую слабость.

"И раздражают розовые форумы кощунственные, квотный принцип и другие резервации, которые, наоборот, считаю смещающими акценты", — объясняет она свою позицию. По убеждению Безуглой, подобные инициативы формируют ложное представление, "будто женщины слабы и должны быть отдельно награждены, иметь отдельные условия и квоты". Политик не уверена, что правила должны быть едиными для всех: "Если ты идешь на работу — просто работай. Если не справляешься, не иди. Все".

В конце своего обращения народный депутат поделилась собственным жизненным опытом, отметив, что ее путь в политике и карьере базировался исключительно на собственных усилиях.

"Никогда не позволяла, чтобы какой-либо мужчина через личные отношения содействовал моей карьере. Никогда", — резюмирует Марьяна Безуглая. Она заверила, что ее главным ориентиром всегда оставалось самообразование и эффективность: "Всегда просто жила и развивалась так, чтобы понимать, работать лучше. Чего всем желаю".

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