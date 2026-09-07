«Записуйте коментарі з окопу, а не зі студій»: нардеп пояснив, що таке «партія війни»

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїх соціальних мережах порушив резонансну тему суспільно-політичних настроїв в Україні, окресливши поняття так званої "партії війни". Парламентар гостро відреагував на публічні заяви окремих діячів щодо необхідності примусового призову жіночого населення, назвавши подібні пропозиції проявом тилового лицемірства.

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

"У мене часто запитують у коментарях, а хто ж відноситься до партії війни в Україні, — зазначив народний депутат. — Відповідаю: зокрема ті, що пропагують мобілізацію жінок на тій підставі, що у них "фізіологічно краща реакція, зокрема у керуванні дронами, і краще розвинений “периферичний зір”"".

Такий натяк нардеп зробив, згадуючи інтерв’ю колишнього міністра оборони України Олексія Рєзнікова, де від дослівно про це говорив.

Політик переконаний, що особи, які озвучують настільки радикальні ініціативи, перебуваючи у безпеці, не мають морального права диктувати правила суспільству. На його думку, реальний патріотизм доводиться на передовій, а не перед телекамерами.

"Всім цим "яструбам" щиро раджу свої коментарі записувати з окопу, а не із зручних студій, на теплих бронях чи зручних "відкосах", — підкреслив нардеп. — Це було б так само безглуздо, але принаймні чесно. Воістину Бог ілюструє абсурд того, що відбувається в країні, зухвалістю і лицемірством окремих добре відгодованих у тилу VIP-ухилянтів".

Зазначимо, що цьому допису передувала ще одна публікація Гетманцева щодо розколу всередині українського соціуму. Він зауважив, що прихильники продовження бойових дій за будь-яку ціну вміють ефективно об'єднуватися, тоді як сили, що прагнуть дипломатичного врегулювання, залишаються розрізненими.

"Однією з сильних сторін партії війни в Україні є те, що, попри внутрішні непримиренні суперечності, всі її крила відмовляються від зʼясування стосунків тоді, коли мова йде про основну їх мету — вічну війну, — пояснив свою позицію політик. — Вони пробачають один одному все і замовчують все, доки партнер по партії війни активно її сповідує".

На противагу цьому, за спостереженнями законодавця, "партія миру" постійно потерпає від внутрішніх чвар та взаємних звинувачень, що послаблює її позиції в інформаційному просторі.

"Партія миру — навпаки, розрізнена, і кожний виступ у підтримку миру наражається на шквал критики передусім тих, хто сповідує такі ж мирні погляди: не так, не від того, не з тих мотивів, а чого мовчав раніше, — зауважив Данило Гетманцев. — Переконаний, людям миру треба повчитися у партії війни єдності на шляху до мети. До єдності всіх, хто за мир, з будь-яких мотивів, крім капітуляції, я і закликаю. Адже буде мир — буде і перемога! А стосунки, переконаний, зʼясуємо після. В мирній країні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова ОП Кирило Буданов озвучив критичні потреби у мобілізації.