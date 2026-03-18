Кризис монобольшинства: Василий Мокан объяснил, почему нардепы массово слаживают мандаты
Кризис монобольшинства: Василий Мокан объяснил, почему нардепы массово слаживают мандаты

Парламентский кризис: нардепы жалуются на игнорирование их роли в переговорах с МВФ и ОП

18 марта 2026, 10:31
В рядах парламентского большинства усугубляется кризис, сопровождающийся волной отказов от депутатских полномочий. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Василия Мокана, эта ситуация не внезапна, ведь "заявления на сложение мандата начали появляться еще в 2024 году — кризисная ситуация среди нардепов нарастала не один месяц".

Кризис монобольшинства: Василий Мокан объяснил, почему нардепы массово слаживают мандаты

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Основной причиной недовольства внутри политсилы Мокан называет нарушение диалога между исполнительной и законодательной ветвями власти. Он отмечает, что депутаты фактически были отстранены от процесса принятия решений, оставляя им роль исполнителей. "Многие вопросы повестки дня просто относятся к сведению депутатов, что вот "надо принимать". Что-то в коммуникации с Офисом Президента и фракцией "Слуги народа" не так", — подчеркнул политик.

Отдельное возмущение нардепа вызывает закрытость международных финансовых переговоров. По его словам, правительство заключает стратегические договоренности с МВФ, не привлекая к этому процессу представителей парламента.

Василий Мокан убежден, что для выхода из кризиса "коммуникация должна происходить со всеми представленными в парламенте фракциями, депутатскими группами", а не ограничиваться только директивами сверху. Без восстановления полноценной роли Верховной Рады в управлении государством тенденция к самоликвидации монобольшинства может только усилиться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский парламент может оказаться на пороге серьезного кадрового кризиса. В эфире "Вечер.LIVE" народный депутат Александр Юрченко сообщил, что значительная часть представителей правящей партии изъявила желание досрочно прекратить свои полномочия.



