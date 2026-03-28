«Криворізька школа дипломатії»: Олексій Гончаренко розкритикував відповідь Зеленського сенатору Марко Рубіо

Народний депутат Олексій Гончаренко різко відреагував на позицію президента Володимира Зеленського щодо останніх заяв впливового американського сенатора Марко Рубіо. Парламентар стверджує, що реальна ситуація у відносинах із Вашингтоном значно складніша, ніж видається на перший погляд.

За словами Гончаренка, сигнали з переговорного процесу свідчать про те, що Україна може розраховувати на безпекові гарантії від Штатів лише за певних умов.

"Ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу", — зазначає нардеп, наголошуючи, що оприлюднив лише "частину айсбергу".

Депутат піддав сумніву професійність дипломатичних кроків чинної влади, іронічно назвавши їх "криворізькою школою".

"Чому для Зеленського довести, що "він не лох" важливіше ніж відносини з другом України Марко Рубіо і США, від яких ми залежні?" — риторично запитує політик.

Гончаренко також пов’язав нинішню впевненість президента з підписанням нових оборонних угод з країнами арабського світу. Проте, на думку нардепа, за такі "перемоги" та демонстрацію сили з боку керівництва держави в підсумку доведеться розплачуватися звичайним українцям.

На завершення свого допису політик жартома запропонував відкрити безкоштовні курси дипломатії у своїх освітніх центрах, аби допомогти представникам влади краще розуміти тонкощі міжнародних відносин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський прокоментував резонансну заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який раніше звинуватив його у "брехні". Глава держави наголосив: він ніколи не стверджував, що Вашингтон чинить на нього тиск.