«Айсберг переговорів»: Зеленський відповів на звинувачення Рубіо та розкрив умови США
«Айсберг переговорів»: Зеленський відповів на звинувачення Рубіо та розкрив умови США

Київ наполягає на гарантіях до кінця війни, але Вашингтон пов'язує їх із виходом ЗСУ з Донбасу

28 березня 2026, 16:12
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський прокоментував резонансну заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який раніше звинуватив її у "брехні". Глава держави наголосив: він ніколи не стверджував, що Вашингтон чинить на нього тиск.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Під час спілкування з журналістами щодо Zoom Зеленський заявив, що публічно озвучує лише частину переговорної реальності.

"Більшої частини айсберга не видно. Повірте, я показав меншу частину. Я говорю відверто, але формулювання можуть бути різними", — зазначив він.

Президент докладно описав логіку переговорів із США щодо гарантій безпеки. За його словами, сигнали з американського боку вказують на жорстку прив'язку цих гарантій до завершення війни. При цьому, як стверджує Зеленський, умовою закінчення конфлікту висувається вихід українських військ із територій Донецької та Луганської областей.

"Якщо Росія наполягає на ультиматумі, а США кажуть, що гарантії будуть лише після завершення війни, то фактично йдеться про те, що вони можливі лише після виходу з Донбасу", — пояснив президент.

Він також нагадав, що Київ наполягає на підписанні угоди про безпеку до закінчення бойових дій. За словами Зеленського, це питання обговорювалося з президентом США Дональдом Трампом, проте американська сторона відхилила таку можливість.

У Вашингтоні, як зазначив український лідер, вважають принциповим не момент набуття чинності гарантій, а час їх надання — виключно після завершення війни.

Таким чином, переговори про безпеку залишаються у безвиході: позиції сторін суттєво розходяться, а умови, які обговорюються, можуть стати ключовими для подальшого ходу конфлікту.

