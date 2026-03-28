Народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на позицию президента Владимира Зеленского по поводу последних заявлений влиятельного американского сенатора Марко Рубио. Парламентарий утверждает, что реальная ситуация в отношениях с Вашингтоном значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

По словам Гончаренко, сигналы по переговорному процессу свидетельствуют о том, что Украина может рассчитывать на гарантии безопасности от Штатов только при определенных условиях.

"Мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса", — отмечает нардеп, отмечая, что обнародовал только "часть айсберга".

Депутат подверг сомнению профессионализм дипломатических шагов действующей власти, иронически назвав их "криворожской школой".

" Почему для Зеленского доказать, что "он не лох" важнее отношений с другом Украины Марко Рубио и США, от которых мы зависимы? " — риторически спрашивает политик.

Гончаренко также увязал нынешнюю уверенность президента с подписанием новых оборонных соглашений со странами арабского мира. Однако, по мнению нардепа, за такие победы и демонстрацию силы со стороны руководства государства в итоге придется расплачиваться обычным украинцам.

В завершение своего сообщения политик в шутку предложил открыть бесплатные курсы дипломатии в своих образовательных центрах, чтобы помочь представителям власти лучше понимать тонкости международных отношений.

