Недилько Ксения
Народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на позицию президента Владимира Зеленского по поводу последних заявлений влиятельного американского сенатора Марко Рубио. Парламентарий утверждает, что реальная ситуация в отношениях с Вашингтоном значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.
По словам Гончаренко, сигналы по переговорному процессу свидетельствуют о том, что Украина может рассчитывать на гарантии безопасности от Штатов только при определенных условиях.
Депутат подверг сомнению профессионализм дипломатических шагов действующей власти, иронически назвав их "криворожской школой".
Гончаренко также увязал нынешнюю уверенность президента с подписанием новых оборонных соглашений со странами арабского мира. Однако, по мнению нардепа, за такие победы и демонстрацию силы со стороны руководства государства в итоге придется расплачиваться обычным украинцам.
В завершение своего сообщения политик в шутку предложил открыть бесплатные курсы дипломатии в своих образовательных центрах, чтобы помочь представителям власти лучше понимать тонкости международных отношений.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский прокомментировал резонансное заявление госсекретаря США Марко Рубио, ранее обвинившего его во "лжи". Глава государства подчеркнул: он никогда не утверждал, что Вашингтон оказывает на него давление.