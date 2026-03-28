logo

BTC/USD

66894

ETH/USD

2022.85

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада «Криворожская школа дипломатии»: Алексей Гончаренко раскритиковал ответ Зеленского сенатору Марко Рубио
commentss НОВОСТИ Все новости

«Криворожская школа дипломатии»: Алексей Гончаренко раскритиковал ответ Зеленского сенатору Марко Рубио

«Для него важнее доказать, что он не лох»: Гончаренко прокомментировал дипломатический скандал вокруг заявлений Банковой

28 марта 2026, 20:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на позицию президента Владимира Зеленского по поводу последних заявлений влиятельного американского сенатора Марко Рубио. Парламентарий утверждает, что реальная ситуация в отношениях с Вашингтоном значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Алексей Гончаренко

По словам Гончаренко, сигналы по переговорному процессу свидетельствуют о том, что Украина может рассчитывать на гарантии безопасности от Штатов только при определенных условиях.

"Мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса", — отмечает нардеп, отмечая, что обнародовал только "часть айсберга".

Депутат подверг сомнению профессионализм дипломатических шагов действующей власти, иронически назвав их "криворожской школой".

"Почему для Зеленского доказать, что "он не лох" важнее отношений с другом Украины Марко Рубио и США, от которых мы зависимы?" — риторически спрашивает политик.

Гончаренко также увязал нынешнюю уверенность президента с подписанием новых оборонных соглашений со странами арабского мира. Однако, по мнению нардепа, за такие победы и демонстрацию силы со стороны руководства государства в итоге придется расплачиваться обычным украинцам.

В завершение своего сообщения политик в шутку предложил открыть бесплатные курсы дипломатии в своих образовательных центрах, чтобы помочь представителям власти лучше понимать тонкости международных отношений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский прокомментировал резонансное заявление госсекретаря США Марко Рубио, ранее обвинившего его во "лжи". Глава государства подчеркнул: он никогда не утверждал, что Вашингтон оказывает на него давление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости