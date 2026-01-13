Рубрики
Недилько Ксения
Комитет ВРУ по обороне пересмотрел вчерашнее решение и повторно проголосовал за отставку Василия Малюка с должности Председателя СБУ. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Комитет ВРУ со второй попытки проголосовал за отставку Малюка: как это объяснили это решение нардепы
Он сообщил, что голоса распределились так:
За — 12
Удержался — 1 (Вениславский)
Против – 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).
То есть по состоянию на данный момент представление Президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано Комитетом.
По словам Железняка, сегодня будет голосование в Раде по этому вопросу.
"Кратко:
▪ Оппозиция требовала доклад Малюка
▪ Власти уверяли, что все ок
И Давид Арахамия подтвердил, что пока не будет внесения главы СБУ в назначение:
"Если мы сейчас не поддержим Василия Васильевичв, я не знаю что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет – как он проявит себя. Я лично за него выступаю.
Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и затем назначим на СБУ", – приводит цитату коллеги Железняк.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Белецкий оценил кадровые изменения в Службе безопасности Украины после отставки Василия Малюка, отметив, что, несмотря на риски для обороноспособности страны, в СБУ удалось сохранить профессиональное ядро.
По его словам, отставку Малюка можно расценивать как ослабление оборонных возможностей государства, однако в то же время служба не потеряла наиболее опытных и результативных специалистов. Именно этот круг, по словам Белецкого, отвечал за разработку и реализацию самых резонансных и эффективных спецопераций последних лет.