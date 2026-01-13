Комитет ВРУ по обороне пересмотрел вчерашнее решение и повторно проголосовал за отставку Василия Малюка с должности Председателя СБУ. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Комитет ВРУ со второй попытки проголосовал за отставку Малюка: как это объяснили это решение нардепы

Он сообщил, что голоса распределились так:

За — 12

Удержался — 1 (Вениславский)

Против – 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).

То есть по состоянию на данный момент представление Президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано Комитетом.

По словам Железняка, сегодня будет голосование в Раде по этому вопросу.

"Кратко:

▪ Оппозиция требовала доклад Малюка

▪ Власти уверяли, что все ок

И Давид Арахамия подтвердил, что пока не будет внесения главы СБУ в назначение:

"Если мы сейчас не поддержим Василия Васильевичв, я не знаю что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет – как он проявит себя. Я лично за него выступаю.

Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и затем назначим на СБУ", – приводит цитату коллеги Железняк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Белецкий оценил кадровые изменения в Службе безопасности Украины после отставки Василия Малюка, отметив, что, несмотря на риски для обороноспособности страны, в СБУ удалось сохранить профессиональное ядро.

По его словам, отставку Малюка можно расценивать как ослабление оборонных возможностей государства, однако в то же время служба не потеряла наиболее опытных и результативных специалистов. Именно этот круг, по словам Белецкого, отвечал за разработку и реализацию самых резонансных и эффективных спецопераций последних лет.