Політика рада Хабарі, «доплати» та боротьба за більшість: що насправді відбувається у Верховній Раді
НОВИНИ

Хабарі, «доплати» та боротьба за більшість: що насправді відбувається у Верховній Раді

Нардеп Микола Княжицький пояснив, чому гучні підозри депутатам і скандал навколо коаліції можуть бути частиною ширшої політичної гри

16 січня 2026, 11:00
Автор:
Кравцев Сергей

Події у Верховній Раді, пов’язані з врученням підозр окремим депутатам фракції "Слуга народу", а згодом і лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко, мають внутрішню логіку й пояснення. Про це заявив народний депутат Микола Княжицький, наголосивши, що викладає власну оцінку ситуації, а не встановлені факти.

Хабарі, «доплати» та боротьба за більшість: що насправді відбувається у Верховній Раді

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За його словами, жодного рішення суду, яке підтверджувало б провину фігурантів, наразі немає, а підозрювані заперечують обвинувачення. Водночас Княжицький звертає увагу на усталену парламентську практику: великі фракції традиційно поділяються на неформальні групи для зручності управління та мобілізації депутатів.

Як зазначає політик, у медіа з’являлася інформація про так звані "доплати" окремим депутатам – нібито за присутність у залі та голосування відповідно до позиції керівництва фракції. Йдеться не про оплату конкретних рішень, а про загальну лояльність. 

При цьому Микола Княжицький підкреслює, що не всі члени фракції "Слуга народу" могли бути причетними до таких практик.

Окрему увагу він приділяє діям НАБУ, яке назвало одну з депутатських груп "злочинною організацією". 

На думку Княжицького, це викликає питання щодо вибірковості підходу та джерел фінансування.

Також депутат припускає, що Юлія Тимошенко могла намагатися скористатися внутрішньою кризою монобільшості, аби прискорити переформатування коаліції та повернути свою політичну силу до влади. Вона ці твердження заперечує.

Вихід із ситуації, на думку Княжицького, можливий через відповідальність "здорової частини" фракції "Слуга народу" та створення уряду національної довіри за участі патріотичної опозиції – особливо в умовах війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Тимошенко у Раді озвучила дивну ініціативу: кому і що пропонує.




