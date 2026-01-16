Взятки, «доплаты» и борьба за большинство: что действительно происходит в Верховной Раде

События в Верховной Раде, связанные с вручением подозрений отдельным депутатам фракции "Слуга народа", а впоследствии и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, имеют внутреннюю логику и объяснение. Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий, подчеркнув, что излагает собственную оценку ситуации, а не установленные факты.

По его словам, ни одного решения суда, подтверждающего вину фигурантов, пока нет, а подозреваемые отрицают обвинения. В то же время Княжицкий обращает внимание на сложившуюся парламентскую практику: большие фракции традиционно делятся на неформальные группы для удобства управления и мобилизации депутатов.

Как отмечает политик, в медиа появлялась информация о так называемых "доплатах" отдельным депутатам – якобы за присутствие в зале и голосование в соответствии с позицией руководства фракции. Речь идет не об оплате конкретных решений, а о всеобщей лояльности.

При этом Николай Княжицкий подчеркивает, что не все члены фракции "Слуга народа" могли быть причастны к таким практикам.

Отдельное внимание он уделяет действиям НАБУ, назвавшей одну из депутатских групп "преступной организацией".

По мнению Княжицкого, это вызывает вопрос избирательности подхода и источников финансирования.

Также депутат предполагает, что Юлия Тимошенко могла пытаться воспользоваться внутренним кризисом монобольшинства, чтобы ускорить переформатирование коалиции и вернуть свою политическую силу к власти. Она эти утверждения отрицает.

Выход из ситуации, по мнению Княжицкого, возможен из-за ответственности "здоровой части" фракции "Слуга народа" и создания правительства национального доверия с участием патриотической оппозиции – особенно в условиях войны.

