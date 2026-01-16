logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Взятки, «доплаты» и борьба за большинство: что действительно происходит в Верховной Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Взятки, «доплаты» и борьба за большинство: что действительно происходит в Верховной Раде

Нардеп Николай Княжицкий объяснил, почему громкие подозрения депутатам и скандал вокруг коалиции могут быть частью более широкой политической игры.

16 января 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

События в Верховной Раде, связанные с вручением подозрений отдельным депутатам фракции "Слуга народа", а впоследствии и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, имеют внутреннюю логику и объяснение. Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий, подчеркнув, что излагает собственную оценку ситуации, а не установленные факты.

Взятки, «доплаты» и борьба за большинство: что действительно происходит в Верховной Раде

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По его словам, ни одного решения суда, подтверждающего вину фигурантов, пока нет, а подозреваемые отрицают обвинения. В то же время Княжицкий обращает внимание на сложившуюся парламентскую практику: большие фракции традиционно делятся на неформальные группы для удобства управления и мобилизации депутатов.

Как отмечает политик, в медиа появлялась информация о так называемых "доплатах" отдельным депутатам – якобы за присутствие в зале и голосование в соответствии с позицией руководства фракции. Речь идет не об оплате конкретных решений, а о всеобщей лояльности.

При этом Николай Княжицкий подчеркивает, что не все члены фракции "Слуга народа" могли быть причастны к таким практикам.

Отдельное внимание он уделяет действиям НАБУ, назвавшей одну из депутатских групп "преступной организацией".

По мнению Княжицкого, это вызывает вопрос избирательности подхода и источников финансирования.

Также депутат предполагает, что Юлия Тимошенко могла пытаться воспользоваться внутренним кризисом монобольшинства, чтобы ускорить переформатирование коалиции и вернуть свою политическую силу к власти. Она эти утверждения отрицает.

Выход из ситуации, по мнению Княжицкого, возможен из-за ответственности "здоровой части" фракции "Слуга народа" и создания правительства национального доверия с участием патриотической оппозиции – особенно в условиях войны.

Читайте на портале "Комментарии" — Тимошенко в Раде озвучила странную инициативу: кому и что предлагает.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости