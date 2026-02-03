logo_ukra

«Гірше, що можна було зробити»: Безугла обурена поведінкою нардепів під час зустрічі з Генсеком НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

«Гірше, що можна було зробити»: Безугла обурена поведінкою нардепів під час зустрічі з Генсеком НАТО

«Тепла ванна» замість незручних питань: Мар’яна Безугла розкритикувала візит Марка Рютте до Верховної Ради

3 лютого 2026, 21:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народна депутатка Мар’яна Безугла жорстко прокоментувала візит Генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Верховної Ради України, назвавши прийом, організований парламентарями, надто компліментарним та недоречним у нинішніх умовах.

"Насправді, „тепла ванна“ для Генсека НАТО Марка Рютте, яку сьогодні влаштував йому український Парламент, вважаю, — гірше, що можна було зробити", — заявила депутатка.

За словами Безуглої, під час війни на знищення намагання показати, що "все ОК", є помилковим. Вона підкреслила, що на тлі такої позиції Ради "імпотентність НАТО сприймається як належне", а замість серйозного діалогу депутати зосередилися на тому, що "Генсека люблять і цінують, і ні в кого немає ніяких питань, хіба що давайте зробимо селфі".

Безугла зазначила, що ситуацію дещо виправив Кабінет Міністрів, показавши Рютте наслідки російських ударів по енергетиці. Вона також протиставила поведінку Парламенту нещодавній "різкій та реалістичній" промові Президента.

"Парламент, який ниє про обмежені можливості, навіть у ситуації потреби показати тут і зараз нічого показати не зміг. Крім напівпустої зали, зітхання і фоточок", — констатувала вона.

Наостанок депутатка додала, що готова і надалі займати безкомпромісну позицію: "Якщо далі доведеться бути єдиною „радикальною“, що ж, буду. Такі часи".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському політикумі розгорнулася дискусія щодо стратегії завершення війни. Народна депутатка Мар’яна Безугла емоційно відреагувала на заяви про виснаження України та необхідність підписання мирної угоди.

Раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Independent заявив, що для держави ключовим є збереження людського ресурсу. На його думку, перемога сьогодні — це насамперед зупинка війни. Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала подібні заклики, зауваживши, що рішення про припинення агресії залежить виключно від Кремля. "Коли хтось закликає припинити війну, звертаючись до політичної волі в Україні, раджу поїхати до путіна і запитати у нього", — зазначила вона.



