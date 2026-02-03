«Худшее, что можно было сделать»: Безуглая возмущена поведением нардепов во время встречи с Генсеком НАТО

Народный депутат Марьяна Безуглая жестко прокомментировала визит Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховную Раду Украины, назвав прием, организованный парламентариями, слишком комплиментарным и неуместным в нынешних условиях.

«Хуже, что можно было сделать»: Безуглая возмущена поведением нардепов во время встречи с Генсеком НАТО

"На самом деле, "теплая ванна" для Генсека НАТО Марка Рютте, которую сегодня устроил ему украинский Парламент, считаю, — худшее, что можно было сделать", — заявила депутат.

По словам Безуглой, во время войны на уничтожение попытки показать, что "все ОК", ошибочно. Она подчеркнула, что на фоне такой позиции Рады "импотентность НАТО воспринимается как должное", а вместо серьезного диалога депутаты сосредоточились на том, что "Генсека любят и ценят, и ни у кого нет никаких вопросов, разве что давайте сделаем селфи".

Безуглая отметила, что ситуацию несколько исправил Кабинет Министров, показав Рютте последствия российских ударов по энергетике. Она также противопоставила поведение Парламента недавней "резкой и реалистичной" речи Президента.

"Парламент, который едет об ограниченных возможностях, даже в ситуации необходимости показать здесь и сейчас ничего показать не смог. Кроме полупустого зала, вздоха и фоточек", — констатировала она.

Напоследок депутат добавила, что готова и дальше занимать бескомпромиссную позицию: "Если дальше придется быть единственной „радикальной“, что ж, буду. Такие времена".

