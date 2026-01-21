Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив рішення щодо активів народної депутатки та лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Єдине джерело доходів»: суд відмовився арештовувати особисті рахунки Тимошенко, але заблокував інше майно

Як зазначається у повідомленні, "слідчий суддя Віталій Дубас задовольнив частково клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки “Батьківщини” Юлії Тимошенко".

Згідно з рішенням, суд наклав арешт на широкий перелік майна, зокрема:

"40 тисяч доларів та 6,3 тисячі доларів";

"6 мобільних телефонів, системний блок та чорнові записи";

"автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ)";

"два гаражі у Дніпрі".

Водночас суддя не став арештовувати всі без винятку активи політикині. Зокрема, було відмовлено у накладенні арешту на кошти, які перебувають на особистому рахунку Юлії Тимошенко.

Суддя Віталій Дубас "аргументував це тим, що це єдине джерело доходів нардепки, тому накладання арешту буде надмірним", — передають у ЦПК.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава української держави Володимир Зеленський не бачить аналогії між кримінальним переслідуванням Юлії Тимошенко за президентства Віктора Януковича і тепер. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву український лідер зробив під час під час онлайн-спілкування зі ЗМІ.

Журналісти поцікавилися у президента, чи бачить він паралель між нинішньою кримінальною справою проти лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко і переслідуванням її за часів керування державою Віктора Януковича та чи є тут зв'язок з майбутніми виборами.

"Чесно кажучи, я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то я не бачу як це пов'язано з виборами в Україні", – зазначив президент.