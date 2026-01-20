Зеленський відреагував на закили про повернення у часи Януковича зі справою Тимошенко

Глава української держави Володимир Зеленський не бачить аналогії між кримінальним переслідуванням Юлії Тимошенко за президентства Віктора Януковича і тепер. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву український лідер зробив під час під час онлайн-спілкування зі ЗМІ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Журналісти поцікавилися у президента, чи бачить він паралель між нинішньою кримінальною справою проти лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко і переслідуванням її за часів керування державою Віктора Януковича та чи є тут зв'язок з майбутніми виборами.

"Чесно кажучи, я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то я не бачу як це пов'язано з виборами в Україні", – зазначив президент.

Володимир Зеленський вважає, що Юлія Тимошенко намагалася впливати на монобільшість, і це не перша така спроба.

"Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", – зазначив глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що чинна влада готується наприкінці цього тижня добитися її ув’язнення. За її словами, це планують реалізувати через зміну запобіжного заходу – із можливості внесення застави на тримання під вартою.

Тимошенко повідомила, що суд має намір накласти арешт на майно та заблокувати рахунки членів її родини. Таким чином, у середу вона може бути позбавлена можливості внести визначену суму застави, що автоматично відкриє шлях до її взяття під варту.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Вищий антикорупційний суд України переніс засідання щодо клопотання прокурора про арешт майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на 20 січня. Її підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам.



