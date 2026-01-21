Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение об активах народного депутата и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

«Единственный источник доходов»: суд отказался арестовывать личные счета Тимошенко, но заблокировал другое имущество

Как отмечается в сообщении, "следственный судья Виталий Дубас удовлетворил частично ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко".

Согласно решению, суд наложил арест на широкий перечень имущества, в частности:

"40 тысяч долларов и 6,3 тысяч долларов";

"6 мобильных телефонов, системный блок и черные записи";

"автомобили, принадлежащие мужу Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ)";

"два гаража в Днепре".

В то же время, судья не стал арестовывать все без исключения активы политика. В частности, было отказано в наложении ареста на средства, находящиеся на личном счете Юлии Тимошенко.

Судья Виталий Дубас "аргументировал это тем, что это единственный источник доходов нардепки, поэтому наложение ареста будет чрезмерным", передают в ЦПК.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский не видит аналогии между уголовным преследованием Юлии Тимошенко при президентстве Виктора Януковича и сейчас. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление украинский лидер сделал во время онлайн-общения со СМИ.

Журналисты поинтересовались у президента, видит ли он параллель между нынешним уголовным делом против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и преследованием ее во время правления государством Виктора Януковича и есть ли здесь связь с предстоящими выборами.

"Честно говоря, я бы с временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик из "Новой почты". А если серьезно, то я не вижу как это связано с выборами в Украине", — отметил президент.