logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада ЦИК признала избранным нового нардепа: кто получил мандат
commentss НОВОСТИ Все новости

ЦИК признала избранным нового нардепа: кто получил мандат

Решение комиссия приняла после смерти народного депутата Александра Кабанова

23 января 2026, 19:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

ЦИК признала избранным нового нардепа: кто получил мандат

Сергей Карабута. Фото: из открытых источников

Такое решение комиссия приняла после смерти народного депутата Александра Кабанова, сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссию поступил официальный документ от Верховной Рады о прекращении полномочий народного депутата Украины Александра Кабанова.

"ЦИК рассмотрел указанный документ и признал Сергея Карабуту, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", — говорится в сообщении.

Для регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута не позднее, чем на двадцатый день должен подать в ЦИК определенные избирательным законодательством документы.

"В свою очередь ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение", — добавили в комиссии.

Как сообщал портал "Комментарии", Центральная избирательная комиссия официально признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Такое решение комиссия приняла после того, как получила постановление парламента о досрочном прекращении полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи, назначенного председателем Фонда госимущества.

Однако Роман Кравец сообщил, что отказался от мандата. По его словам, он выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.

Как писало издание "Комментарии", в возрасте 52 лет скончался народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов. До депутатства Кабанов работал сценаристом студии "Квартал 95". В 2019 году он входил в креативную команду Владимира Зеленского во время президентской кампании. В том же году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№87), а в Верховной Раде работал в Комитете по гуманитарной и информационной политике.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-viznala-sergiya-karabutu-obranim-narodnim-deputatom-ukraini.html
Теги:

Новости

Все новости