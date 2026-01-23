ЦИК признала избранным нового нардепа: кто получил мандат

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Сергей Карабута. Фото: из открытых источников

Такое решение комиссия приняла после смерти народного депутата Александра Кабанова, сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссию поступил официальный документ от Верховной Рады о прекращении полномочий народного депутата Украины Александра Кабанова.

"ЦИК рассмотрел указанный документ и признал Сергея Карабуту, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", — говорится в сообщении.

Для регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута не позднее, чем на двадцатый день должен подать в ЦИК определенные избирательным законодательством документы.

"В свою очередь ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение", — добавили в комиссии.

Как сообщал портал "Комментарии", Центральная избирательная комиссия официально признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Такое решение комиссия приняла после того, как получила постановление парламента о досрочном прекращении полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи, назначенного председателем Фонда госимущества.

Однако Роман Кравец сообщил, что отказался от мандата. По его словам, он выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.

Как писало издание "Комментарии", в возрасте 52 лет скончался народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов. До депутатства Кабанов работал сценаристом студии "Квартал 95". В 2019 году он входил в креативную команду Владимира Зеленского во время президентской кампании. В том же году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№87), а в Верховной Раде работал в Комитете по гуманитарной и информационной политике.