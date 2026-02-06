Шлюб з 14 років в Україні: що буде зі скандальним законопроектом

У соціальних мережах в Україні спалахнула хвиля критики через повідомлення про нібито зниження шлюбного віку до 14 років у новому Цивільному кодексі. На тлі суспільного резонансу у Верховній Раді прокоментували ситуацію та пообіцяли змінити спірну норму законопроєкту. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.

Шлюб. Фото: з відкритих джерел

За його словами, інформація про зниження шлюбного віку не відповідає дійсності, хоча у проєкті нового Цивільного кодексу справді містилася норма, яка викликала неоднозначну реакцію.

Стефанчук пояснив, що йшлося не про дозвіл укладати шлюб з 14 років у загальному порядку. Норма передбачала можливість укладення шлюбу виключно за рішенням суду і лише у двох випадках: якщо особа, яка досягла 14 років, народила дитину або перебуває у стані вагітності.

За словами спікера парламенту, ця норма мала виключно захисний характер і не мала жодного спонукального сенсу. Її метою було врахування найкращих інтересів новонародженої дитини — щоб вона мала шанс зростати у повноцінній сім’ї, а не залишитися без одного з батьків.

Водночас у Верховній Раді визнали, що суспільство сприйняло таке положення неоднозначно. За результатами дискусій робоча група ухвалила рішення вилучити цю норму з проєкту нового Цивільного кодексу та залишити чинні правила, які діють сьогодні.

"Цієї норми у проєкті не буде", — наголосив Стефанчук, додавши, що один пункт не повинен ставити під загрозу ухвалення всього фундаментального законопроєкту.

Наразі в Україні шлюбний вік для чоловіків і жінок становить 18 років. Водночас за рішенням суду право на шлюб може бути надане особі, яка досягла 16 років, якщо це відповідає її інтересам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Руслан Стефанчук назвав єдине питання, яке може бути винесено на референдум в Україні.



