В Раде объяснили, почему скандал вокруг Гражданского кодекса является манипуляцией

Скандал вокруг проекта обновленного Гражданского кодекса Украины стал примером того, как погоня за хайпом обесценивает действительно важные законодательные процессы. Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий, комментируя волну критики документа в соцсетях.

Снижение брачного возраста. Фото: из открытых источников

По его словам, распространенные утверждения об уменьшении брачного возраста или автоматическом расторжении брака в случае смены пола не соответствуют действительности. Речь идет не об отдельном законе, а о масштабном проекте Гражданского кодекса, в котором подобные нормы составляют менее 0,1% общего объема. Их наличие свидетельствует о необходимости доработки, а не о необходимости отказа от всего документа.

Княжицкий напомнил, что действующий Гражданский кодекс был принят еще в 2003 году до появления соцсетей, стремительного развития онлайн-торговли, евроинтеграционных процессов и войны с Россией. За это время реалии жизни коренным образом изменились, тогда как законодательная база осталась почти без изменений.

Нардеп также провел параллель с Законом о государственном языке, который после регистрации в 2017 году сопровождался волной манипуляций и "страшилок", но в конце концов был доработан и принят.

По его словам, любой законопроект проходит путь публичных дискуссий, а выявленные недостатки должны исправляться, а не становиться поводом для уничтожения всего документа. Обновленный Гражданский кодекс, подчеркнул Княжицкий, чрезвычайно важен для всего общества и требует взвешенного, а не истерического обсуждения.

