«Бусифікація» та відсутність демобілізації: у Раді шоковані новими рішеннями

Народний депутат Дмитро Разумков розкритикував низьку продуктивність нового пленарного тижня Верховної Ради. За його словами, на вівторок заплановано розгляд лише восьми питань. Ключовими серед них є чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Політик наголосив, що на тлі подій на українських вулицях голосування за мобілізаційні процеси викликає дедалі більше обурення у суспільстві. Він зазначив, що замість обіцяних змін громадяни спостерігають зовсім іншу картину.

"...у реальності ми бачимо зовсім інше – свавілля ТЦК, бусифікація, порушення прав людей і стрімку втрату довіри до системи", — підкреслив Дмитро Разумков.

Гострі питання: демобілізація та бронювання

Парламентар обурився тим, що влада знову порушує тему призову, повністю ігноруючи питання відпочинку військових. Він нагадав, що ще у 2024 році його команда зареєструвала документ №11217, який встановлює чіткі межі перебування на фронті.

"Люди мають право розуміти, скільки вони будуть на фронті і коли зможуть повернутися до родин", — заявив нардеп.

Окрему тривогу в депутата викликають дискусії щодо масового скасування броні для працівників тилу. Разумков застерігає, що такий крок паралізує країну, адже постане питання:

"...хто буде платити податки, лікувати, навчати дітей і відновлювати енергосистему?!"

Куди йдуть військові гроші?

Лідер "Розумної політики" також звернув увагу на фінансові маніпуляції. Після того як влада затвердила підвищення військового збору до 5%, нардепам обіцяли винести на розгляд механізм контролю за цими коштами. Проєкт №15167 передбачав створення спецфонду, який би унеможливив нецільові витрати. Проте документ знову зник із розкладу засідань.

"...кошти військового збору будуть іти виключно на Збройні Сили України, а не на будь-які інші витрати", — пояснив суть заблокованої ініціативи Разумков.

Така ж доля спіткала й документи №15115 та 15116. Вони мали захистити українських жінок від помилкового внесення до баз даних і штрафів, а також запровадити відповідальність для військкомів за подібні порушення.

Зауважимо, що сьогодні Рада продовжила військовий стан і мобілізацію до 2 серпня 2026 року.