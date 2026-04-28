«Бусификация» и отсутствие демобилизации: в Раде шокированы новыми решениями

Народный депутат Дмитрий Разумков подверг критике низкую производительность новой пленарной недели Верховной Рады. По его словам, на вторник запланировано рассмотрение всего восьми вопросов. Ключевым среди них является очередное продолжение военного положения и общей мобилизации.

Политик подчеркнул, что на фоне событий на украинских улицах голосование за мобилизационные процессы вызывает все большее негодование в обществе. Он отметил, что вместо обещанных изменений граждане наблюдают совсем другую картину.

"...в реальности мы видим совсем другое – произвол ТЦК, бусификация, нарушение прав людей и стремительная потеря доверия к системе", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Острые вопросы: демобилизация и бронирование

Парламентарий возмутился тем, что власти снова поднимают тему призыва, полностью игнорируя вопросы отдыха военных. Он напомнил, что еще в 2024 году его команда зарегистрировала документ №11217, устанавливающий четкие пределы пребывания на фронте.

"Люди имеют право понимать, сколько они будут на фронте и когда смогут вернуться в семьи", — заявил нардеп.

Отдельную тревогу у депутата вызывают дискуссии по поводу массовой отмены брони для работников тыла. Разумков предостерегает, что такой шаг парализует страну, ведь возникнет вопрос:

"…кто будет платить налоги, лечить, обучать детей и восстанавливать энергосистему?!"

Куда уходят военные деньги?

Лидер "Разумной политики" также обратил внимание на финансовые манипуляции. После того, как власти утвердили повышение военного сбора до 5%, нардепам обещали вынести на рассмотрение механизм контроля за этими средствами. Проект №15167 предусматривал создание спецфонда, который сделал бы невозможным нецелевые расходы. Однако документ снова исчез из расписания заседаний.

"...средства военного сбора будут идти исключительно на Вооруженные Силы Украины, а не на любые другие расходы", — объяснил суть заблокированной инициативы Разумков.

Такая же участь постигла и документы №15115 и 15116. Они должны были защитить украинских женщин от ошибочного внесения в базы данных и штрафов, а также ввести ответственность для военных за подобные нарушения.

Отметим, что сегодня Рада продлила военное положение и мобилизацию до 2 августа 2026 года.