Регламентний комітет Верховної Ради України ухвалив рішення щодо заяви народного депутата Миколи Тищенка стосовно висловлювань та дій його колеги Мар’яни Безуглої. Сама Безугла прокоментувала ситуацію у соціальних мережах, розкритикувавши дії Комітету.

Безугла звинуватила Регламентний комітет ВРУ у захисті «честі та гідності» Тищенка

За її словами, Комітет під головуванням нардепа від "Слуги Народу" Кальченка вирішив "захистити честь та гідність" Тищенка:

"Регламентний комітет Верховної Ради України за головуванням такого собі нардепа від "Слуги Народу" Кальченка прийняв рішення захистити честь та гідність Миколи Тищенка, задовольнити його заяву та рекомендувати мене відсторонити від засідання Верховної Ради".

Безугла пояснила, що причиною стало те, що вона "послала Тищенка "нахрін" під час блокування трибуни за відставку Сирського". Нардепка вважає, що таким чином було порушено "високі діючі стандарти поведінки народних депутатів у Парламенті".

Вона різко оцінила роботу цього органу:

"Це все, що треба знати про морально-етичний стан Регламентного комітету".

Далі рішення має бути винесене на голосування до сесійної зали парламенту, де й буде зрозуміло ставлення народних депутатів до цієї ситуації. Безугла зазначила:

"Про стан ВРУ дізнаємось за результатами голосування, якщо цю маячню винесуть в залу". Також Мар'яна Безугла додала красномовний колаж із фото Тищенка.

Нардепка додала документ, в якому йдеться, що Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув заяви народного депутата Миколи Тищенка щодо висловлювань та дій його колеги Мар'яни Безуглої. За підсумками засідання 9 лютого 2026 року Комітет ухвалив офіційне рішення.

Згідно з оприлюдненим документом, Комітет вирішив:

"Рекомендувати Верховній Раді України без обговорення ухвалити рішення про позбавлення народного депутата України Безуглої М.В. права брати участь у одному пленарному засіданні Верховної Ради України".

У тексті рішення також вказується необхідність доведення цієї інформації "до відома виборців через газету "Голос України". Крім того, увага нардепа Безуглої була звернена на неприпустимість перешкоджання виступу, вживання образливих висловлювань та непристойних слів на пленарному засіданні.

Це рішення було ухвалено після розгляду подій, що відбулися 16 грудня 2025 року. У той день між депутатами відбулася словесна суперечка та бійка під час блокування трибуни.

Раніше, у серпні 2025 року, Регламентний комітет уже ухвалював аналогічне рішення про усунення Безуглої, проте тоді Верховна Рада не підтримала відповідну ухвалу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла під час засідання Верховної Ради сьогодні заблокувала трибуну з плакатом "Сирський на звільнення" та не пускала нікого для виступів, порушуючи регламент роботи Ради. Нардепи виступали з місця, а Безуглу намагалися прибрати з трибуни її інші колеги, навіть сталася бійка із Сергієм Тарутою, який хотів виштовхати нардепку з-за трибуни.

Коли народний депутат Микола Тищенко підійшов до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, то Безугла закричала на нього: "Та пішов ти "на**й! Чого ти тут ходиш?!".