Безуглая обвинила Регламентный комитет ВРУ по защите «чести и достоинства» Тищенко

Регламентный комитет Верховной Рады Украины принял решение о заявлении народного депутата Николая Тищенко относительно высказываний и действий его коллеги Марьяны Безуглой. Сама Безуглая прокомментировала ситуацию в социальных сетях, раскритиковав действия Комитета.

Безуглая обвинила Регламентный комитет ВРУ в защите «чести и достоинства» Тищенко

По ее словам, Комитет под председательством нардепа от "Слуги Народа" Кальченко решил "защитить честь и достоинство" Тищенко:

"Регламентный комитет Верховной Рады Украины за председательством нардепа от "Слуги Народа" Кальченко принял решение защитить честь и достоинство Николая Тищенко, удовлетворить его заявление и рекомендовать меня отстранить от заседания Верховной Рады".

Безуглая объяснила, что причиной стало то, что она "послала Тищенко "нахрен" во время блокировки трибуны за отставку Сырского". Нардепка считает, что таким образом были нарушены высокие действующие стандарты поведения народных депутатов в Парламенте.

Она резко оценила работу этого органа:

"Это все, что нужно знать о морально-нравственном положении Регламентного комитета".

Далее решение должно быть вынесено на голосование в сессионный зал парламента, где будет понятно отношение народных депутатов к этой ситуации. Безуглая отметила:

"О состоянии ВРУ узнаем по результатам голосования, если этот бред вынесут в зал". Также Марьяна Безуглая добавила красноречивый коллаж с фото Тищенко.

Нардепка добавила документ, в котором говорится, что Комитет Верховной Рады Украины по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел заявления народного депутата Николая Тищенко относительно высказываний и действий его коллеги Марьяны Безуглой. По итогам заседания 9 февраля 2026 г. Комитет принял официальное решение.

Согласно обнародованному документу, Комитет решил:

"Рекомендовать Верховной Раде Украины без обсуждения принять решение о лишении народного депутата Украины Безуглой М.В. права участвовать в одном пленарном заседании Верховной Рады Украины".

В тексте решения также указывается необходимость доведения этой информации "в известность избирателей через газету "Голос Украины". Кроме того, внимание нардепа Безуглой было обращено на недопустимость препятствования выступления, употребления оскорбительных высказываний и непристойных слов на пленарном заседании.

Это решение было принято после рассмотрения событий, произошедших 16 декабря 2025 года. В тот день между депутатами произошел спор и драка при блокировании трибуны.

Ранее в августе 2025 года Регламентный комитет уже принимал аналогичное решение об устранении Безуглой, однако тогда Верховная Рада не поддержала соответствующее постановление.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Марьяна Безуглая во время заседания Верховной Рады сегодня заблокировала трибуну с плакатом "Сырский на увольнение" и не пускала никого для выступлений, нарушая регламент работы Рады. Нардепы выступали с места, а Безуглую пытались убрать с трибуны ее другие коллеги, даже произошла потасовка с Сергеем Тарутой, который хотел вытолкать нардепку из-за трибуны.

Когда народный депутат Николай Тищенко подошел к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, то Безуглая закричала на него: "Да пошел ты "на**й! Чего ты здесь ходишь?!