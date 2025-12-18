Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка минулими днями була у центрі декількох конфліктів у парламенті, цього разу повідомила про емоційну розмову з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Безугла знову сперечалася у парламенті: з ким на цей раз

"Мала запеклу суперечку із Стефанчуком щодо пріоритетів ВРУ сьогодні. Дерадянізація "копійки" в "шаг" значно менш важлива, ніж ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ АРМІЇ, про що мовчать у Парламенті!

P.S. Домовилися з понеділка попрацювати, все ж сподіваюсь на спікера ВРУ", – написала Безугла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла під час засідання Верховної Ради позавчора заблокувала трибуну з плакатом "Сирський на звільнення" та не пускала нікого для виступів, порушуючи регламент роботи Ради. Нардепи виступали з місця, а Безуглу намагалися прибрати з трибуни її інші колеги, навіть сталася бійка із Сергієм Тарутою, який хотів виштовхати нардепку з-за трибуни.

Коли народний депутат Микола Тищенко підійшов до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, то Безугла закричала на нього: "Та пішов ти "на**й! Чого ти тут ходиш?!". Тим часом голова ВР Стефанчук оголосив перерву.

Також "Коментарі" писали, що у Верховній Раді України стався інцидент за участі народної депутатки Мар’яни Безуглої та депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Тарути. Про це сама Безугла повідомила 16 грудня, опублікувавши відео та фото з сесійної зали парламенту. За словами депутатки, сутичка сталася під час її чергового блокування трибуни Верховної Ради. На оприлюднених фотографіях видно трибуну з плакатами з вимогами депутатки, серед яких "Сирський на звільнення", "Брехня на фронті вбиває!!!" та "Військова реформа". "Доброго ранку. Трибуна заблокована. Проривалась через кордон УДО (держохорони). Хто дав команду?", — написала Безугла у своєму Telegram.