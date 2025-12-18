Народный депутат Марьяна Безуглая, которая на днях была в центре нескольких конфликтов в парламенте, на этот раз сообщила об эмоциональном разговоре с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Безуглая снова спорила в парламенте: с кем на этот раз

"У меня был ожесточенный спор со Стефанчуком относительно приоритетов ВРУ сегодня. Десоветизация "копейки" в "шаг" значительно менее важна, чем ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ АРМИИ, о чем молчат в Парламенте!

PS Договорились с понедельника поработать, все же надеюсь на спикера ВРУ", – написала Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая во время заседания Верховной Рады позавчера заблокировала трибуну с плакатом "Сырский на увольнение" и не пускала никого для выступлений, нарушая регламент работы Рады. Нардепы выступали с места, а Безуглую пытались убрать с трибуны ее другие коллеги, даже произошла потасовка с Сергеем Тарутой, который хотел вытолкать нардепку из-за трибуны.

Когда народный депутат Николай Тищенко подошел к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, то Безуглая закричала на него: "Да пошел ты "на**й! Чего ты здесь ходишь?!". Тем временем председатель ВР Стефанчук объявил перерыв.

Также "Комментарии" писали , что в Верховной Раде Украины произошел инцидент при участии народной депутатки Марьяны Безуглой и депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Таруты. Об этом сама Безуглая сообщила 16 декабря, опубликовав видео и фото из сессионного зала парламента. По словам депутата, столкновение произошло во время ее очередного блокирования трибуны Верховной Рады. На обнародованных фотографиях видна трибуна с плакатами с требованиями депутата, среди которых "Сырский на увольнение", "Ложь на фронте убивает!!!" и "Военная реформа". "Доброе утро. Трибуна заблокирована. Прорывалась через границу УГО (госохранения). Кто дал команду?", — написала Безуглая в своем Telegram.