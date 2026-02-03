В украинском политикуме развернулась дискуссия по поводу стратегии завершения войны. Народный депутат Марьяна Безуглая эмоционально отреагировала на заявления об истощении Украины и необходимости подписания мирного соглашения.

Безуглая назвала два сценария, как закончится война в Украине, и назвала коллег безумными

Позиция Виталия Кима: Жизнь людей больше всего

Ранее руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Independent заявил , что для государства ключевым является сохранение человеческого ресурса. По его мнению, победа сегодня — это, прежде всего, остановка войны. "У нас всего 40 миллионов человек, и все очень устали. Наши солдаты не могут воевать четыре, пять или десять лет", — подчеркнул Ким, добавив, что Украина не может позволить себе воевать еще десятилетия.

Ответ Марьяны Безуглой: Жесткая реальность

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала подобные призывы, заметив, что решение о прекращении агрессии зависит исключительно от Кремля. "Когда кто-то призывает прекратить войну, обращаясь к политической воле в Украине, советую поехать к путину и спросить его", — отметила она.

По словам Безуглой, варианта компромиссного мира пока нет: "Никакого мира – это просто реальность. Это война на истощение, в полное. Она завершится либо распадом государства, либо победой. Все. Осознайте это и ищите свой путь".

Критика "преждевременных выборов"

Отдельно депутат прошлась по политикам, которые, по ее мнению, уже начали электоральную гонку. "Отдельное приветствие коллегам, своей зоной комфорта считают подготовку к выборам. Вы безумны", — подытожила Безуглая.

Таким образом, во властных кругах сохраняется существенное расхождение во взглядах на то, как именно должна завершиться война: через поиск дипломатических путей для сохранения людей или через борьбу до полной победы, несмотря на истощение ресурса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины провел совещание с украинской переговорной командой в преддверии нового раунда трехсторонних встреч, которые запланированы на среду и четверг на этой неделе. Глава государства определил приоритеты и задачи делегации.