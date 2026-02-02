logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент «Війну треба завершувати»: Зеленський провів нараду перед новим раундом тристоронніх зустрічей
commentss НОВИНИ Всі новини

«Війну треба завершувати»: Зеленський провів нараду перед новим раундом тристоронніх зустрічей

Мир та гарантії безпеки: Президент України анонсував зустрічі з американською стороною вже цього тижня

2 лютого 2026, 18:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України провів нараду з українською переговорною командою напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей, які заплановані на середу та четвер цього тижня. Глава держави визначив пріоритети та завдання для делегації.

«Війну треба завершувати»: Зеленський провів нараду перед новим раундом тристоронніх зустрічей

«Війну треба завершувати»: Зеленський провів нараду перед новим раундом тристоронніх зустрічей

Склад делегації та формат зустрічей

До складу переговорної групи увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз. Також у перемовинах братиме участь Давид Арахамія. "Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання", — зазначив Президент.

Окрім тристороннього формату, українська делегація проведе двосторонні зустрічі з представниками США. За словами Глави держави, сторони мають предметно працювати над документами щодо відновлення та економічного розвитку.

Курс на тривалий мир

Президент наголосив на готовності України до рішучих дій задля припинення війни: "Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру".

Особливу увагу приділено безпековому аспекту. "Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий", — підкреслив Президент, додавши, що Україна розраховує на подальшу рішучість американської сторони у забезпеченні умов для діалогу.

Деескалація та довіра

Глава держави також відзначив позитивний вплив зменшення інтенсивності бойових дій на переговорний процес. "Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", — підсумував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що політичні орієнтири Москви залишаються незмінними із червня 2024 року. Коментуючи висловлювання Держсекретаря США Марко Рубіо про нібито вирішене питання гарантій для України, російський міністр висловив скепсис: "Якщо мета полягає в тому, щоб зберегти режим на якійсь частині території колишньої України і продовжувати робити цей режим плацдармом для створення загроз Російській Федерації, то, напевно, Ви самі зрозумієте, що такі гарантії безпеки навряд чи можуть забезпечити надійний мир".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини