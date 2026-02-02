Президент України провів нараду з українською переговорною командою напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей, які заплановані на середу та четвер цього тижня. Глава держави визначив пріоритети та завдання для делегації.

«Війну треба завершувати»: Зеленський провів нараду перед новим раундом тристоронніх зустрічей

Склад делегації та формат зустрічей

До складу переговорної групи увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз. Також у перемовинах братиме участь Давид Арахамія. "Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання", — зазначив Президент.

Окрім тристороннього формату, українська делегація проведе двосторонні зустрічі з представниками США. За словами Глави держави, сторони мають предметно працювати над документами щодо відновлення та економічного розвитку.

Курс на тривалий мир

Президент наголосив на готовності України до рішучих дій задля припинення війни: "Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру".

Особливу увагу приділено безпековому аспекту. "Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий", — підкреслив Президент, додавши, що Україна розраховує на подальшу рішучість американської сторони у забезпеченні умов для діалогу.

Деескалація та довіра

Глава держави також відзначив позитивний вплив зменшення інтенсивності бойових дій на переговорний процес. "Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", — підсумував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що політичні орієнтири Москви залишаються незмінними із червня 2024 року. Коментуючи висловлювання Держсекретаря США Марко Рубіо про нібито вирішене питання гарантій для України, російський міністр висловив скепсис: "Якщо мета полягає в тому, щоб зберегти режим на якійсь частині території колишньої України і продовжувати робити цей режим плацдармом для створення загроз Російській Федерації, то, напевно, Ви самі зрозумієте, що такі гарантії безпеки навряд чи можуть забезпечити надійний мир".