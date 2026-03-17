Зустріч Зеленського та Рютте: що важливе обговорив президент із Генсеком НАТО
Зустріч Зеленського та Рютте: що важливе обговорив президент із Генсеком НАТО

«Росія не повинна отримати вигоди»: Зеленський обговорив із Генсеком НАТО вплив подій в Ірані на Європу

17 березня 2026, 22:46
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ключовим пріоритетом зустрічі стало зміцнення української системи протиповітряної оборони для ефективної протидії російському терору.

Володимир Зеленський і Марк Рютте

Окрему увагу сторони приділили фінансовим механізмам підтримки. Глава держави висловив вдячність партнерам за реалізацію програми PURL, "завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для "петріотів" за кошти союзників. Зеленський наголосив, що Київ планує активно залучати нові держави до цієї ініціативи та працювати над збільшенням їхніх внесків у безпеку українського неба.

Окрім військової допомоги, лідери торкнулися глобальних геополітичних викликів. Зокрема, обговорювалася напружена ситуація на Близькому Сході. "Говорили і про ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу", — зазначив Президент. Він підкреслив, що агресор не має використати міжнародну нестабільність для затягування бойових дій на українській землі: "Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди".

Завершуючи зустріч, Зеленський подякував Марку Рютте за послідовну позицію та наголосив, що першочерговим завданням залишається "посилення ППО та захист наших людей від російських атак".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час офіційного візиту до Лондона для переговорів із прем'єр-міністром Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте, Володимир Зеленський ухилився від коментарів щодо зовнішньополітичних пріоритетів Дональда Трампа.                                            



