Встреча Зеленского и Рютте: что важного обсудил президент с Генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ключевым приоритетом встречи стало укрепление украинской системы противовоздушной обороны для эффективного противодействия российскому террору.

Владимир Зеленский и Марк Рютте

Отдельное внимание стороны уделили финансовым механизмам поддержки. Глава государства выразил благодарность партнерам за реализацию программы PURL, "благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для "петриотов" за средства союзников. Зеленский подчеркнул, что Киев намерен активно привлекать новые государства к этой инициативе и работать над увеличением их вкладов в безопасность украинского неба.

Кроме военной помощи, лидеры затронули глобальные геополитические вызовы. В частности, обсуждалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке. "Говорили и о ситуации вокруг Ирана и ее влиянии на Украину и всю Европу", — отметил Президент. Он подчеркнул, что агрессор не должен использовать международную нестабильность для затягивания боевых действий на украинской земле: Россия не должна получать от этого никакой выгоды.

Завершая встречу, Зеленский поблагодарил Марка Рютте за последовательную позицию и подчеркнул, что первоочередной задачей остается "усиление ПВО и защита наших людей от российских атак".

