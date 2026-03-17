Зеленський проігнорував незручне питання про Трампа

Під час офіційного візиту до Лондона для переговорів із прем'єр-міністром Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте, Володимир Зеленський ухилився від коментарів щодо зовнішньополітичних пріоритетів Дональда Трампа.

Коли український лідер прямував до резиденції на Даунінг-стріт, 10, репортерка телеканалу Sky News звернулася до нього із запитанням: чи вважає він, що чинний очільник Білого дому "забув про Україну" та остаточно переключив увагу на конфлікт на Близькому Сході.

Проте президент України "проігнорував це питання — натомість він потиснув руку Стармеру та зайшов всередину резиденції". Такий жест дозволив уникнути публічної дискусії щодо внутрішніх політичних настроїв у США безпосередньо перед початком важливих оборонних переговорів.

Варто зазначити, що під час самої зустрічі лідери України та Британії висловили спільну позицію. Вони акцентували на тому, що міжнародна спільнота має "зберегти фокус на Україні попри війну на Близькому Сході", аби не допустити послаблення оборонної підтримки Києва.

під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном у Білому домі президент США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні та ролі Вашингтона у цьому конфлікті. На думку Трампа, саме американська підтримка стала вирішальним фактором виживання української держави, адже "з Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли".

Політик поставив під сумнів прозорість фінансових потоків, спрямованих адміністрацією його наступника на потреби Києва. За його підрахунками, загальна сума допомоги сягає колосальних цифр. "Байден передав їм від $350 млрд до $400 млрд обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку", — наголосив Трамп, натякаючи на необхідність аудиту цих коштів.