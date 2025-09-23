ЗСУ пішли у контрнаступ: Зеленський розкрив деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Він поінформував генерала про ситуацію на фронті. Зокрема, зупинився на зміні ситуації на найбільш гарячих ділянках фронту, де ЗСУ має певний успіх. Про це йдеться у повідомленні у Telegram глави держави.
Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: з відкритих джерел
Також вони торкнулися теми розвитку співпраці України та США. Зокрема, йшлося про взаємовигідні угоди щодо дронів та закупівлю американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону.
