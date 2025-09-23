ЗСУ пішли у контрнаступ: Зеленський розкрив деталі

Глава української держави Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Він поінформував генерала про ситуацію на фронті. Зокрема, зупинився на зміні ситуації на найбільш гарячих ділянках фронту, де ЗСУ має певний успіх. Про це йдеться у повідомленні у Telegram глави держави.

Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: з відкритих джерел

"Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступної операції біля Добропілля та Покровська", — заявив президент.

Також вони торкнулися теми розвитку співпраці України та США. Зокрема, йшлося про взаємовигідні угоди щодо дронів та закупівлю американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону.

"Завдяки Кіту Келлогу за підтримку та допомогу і президенту США Дональду Трампу — за зусилля для закінчення війни та припинення вбивств", — резюмував Володимир Зеленський.

"Під час доповіді про нашу операцію (Добропільський напрямок – ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил і засобів і бачив "російські" карти. Так от їх доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили становище, у "російських" на картах все навпаки", — зазначив президент.

