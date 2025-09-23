Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Он проинформировал генерала о ситуации на фронте. В частности, остановился на изменении ситуации на наиболее горячих участках фронта, где у ВСУ есть определенный успех. Об этом говорится в сообщении в Telegram главы государства.
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: из открытых источников
Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США. В частности, речь шла о взаимовыгодных соглашениях по дронам и закупке американского оружия, которые Киев предложил Вашингтону.
Читайте также на портале "Комментарии" — у россиян сегодня существует две реальности. Первая – это ситуация, которая реально сложилась на фронте. И вторая – это та, которая существует исключительно в докладах высшего военного командования страны-агрессора. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Владимир Зеленский.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ.