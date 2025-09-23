ВСУ пошли в контрнаступление: Зеленский раскрыл детали

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Он проинформировал генерала о ситуации на фронте. В частности, остановился на изменении ситуации на наиболее горячих участках фронта, где у ВСУ есть определенный успех. Об этом говорится в сообщении в Telegram главы государства.

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска", — заявил президент.

Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США. В частности, речь шла о взаимовыгодных соглашениях по дронам и закупке американского оружия, которые Киев предложил Вашингтону.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и президенту США Дональду Трампу — за усилия для окончания войны и прекращения убийств", — резюмировал Владимир Зеленский.

"Во время доклада о нашей операции (Добропольское направление – ред.), я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел "русские" карты. Так вот их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у "русских" на картах все наоборот", — отметил президент.

