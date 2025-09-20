Зеленский ответил Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ

Украина ожидает усиления санкций против России со стороны Европы и США. Затягивание этого процесса тормозит давление на Москву. Такое заявление во время разговора с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, Украина ждет санкции против РФ, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. Но это зависит от желания сторон.

"Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", — сказал Зеленского.

Как отметил глава государства, Украина поддерживает, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но, как сказал президент, "завязывать все это — это затормаживать давление на Путина".

Владимир Зеленский также прокомментировал заявление Трампа о Европе и Китае. По его словам, президент США хотел "сделать шаги к зиме", так же, как и Европа.

"Мы со своей стороны поддерживаем его позицию. И мы со своей стороны работаем с европейскими странами, чтобы они отказывались все больше от энергоресурсов "русских". Но обеспечить это — очень сложный процесс. Главное — это результат", — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, если Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ.

