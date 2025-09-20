Зеленский ответил Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина ожидает усиления санкций против России со стороны Европы и США. Затягивание этого процесса тормозит давление на Москву. Такое заявление во время разговора с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер отметил, Украина ждет санкции против РФ, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. Но это зависит от желания сторон.
Как отметил глава государства, Украина поддерживает, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но, как сказал президент, "завязывать все это — это затормаживать давление на Путина".
Владимир Зеленский также прокомментировал заявление Трампа о Европе и Китае. По его словам, президент США хотел "сделать шаги к зиме", так же, как и Европа.
По мнению Зеленского, если Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ.
