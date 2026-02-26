Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Глава держави подякував колезі за солідарність з українським народом та підтримку резолюції на Генасамблеї ООН, приуроченої до четвертих роковин початку повномасштабної російської агресії.

«Жоден терорист не повинен залишатися безкарним»: Президент України провів переговори з лідером Ізраїлю

Ключовими темами діалогу стали шляхи завершення війни та забезпечення майбутньої стабільності.

"Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили – як покласти край війні, яку розвʼязала Росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки", — зазначив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів приділили спільним загрозам, зокрема деструктивній ролі Тегерана. Президент Ізраїлю позитивно відзначив кроки України щодо обмеження можливостей іранської влади.

"Пан Президент відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність", — наголосив Президент України.

Володимир Зеленський також зауважив, що Україна продовжує уважно стежити за діями режиму, який безпосередньо підтримує російську агресію.

"Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців", — резюмував Глава держави.

