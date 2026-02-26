logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент «Ни один террорист не должен оставаться безнаказанным»: Президент Украины провел переговоры с лидером Израиля
commentss НОВОСТИ Все новости

«Ни один террорист не должен оставаться безнаказанным»: Президент Украины провел переговоры с лидером Израиля

Мир для Украины и наказание для Ирана: итоги разговора Зеленского с Президентом Израиля

26 февраля 2026, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Глава государства поблагодарил коллегу за солидарность с украинским народом и поддержку резолюции на Генассамблее ООН, приуроченной к четвертой годовщине начала полномасштабной российской агрессии.

«Ни один террорист не должен оставаться безнаказанным»: Президент Украины провел переговоры с лидером Израиля

«Ни один террорист не должен оставаться безнаказанным»: Президент Украины провел переговоры с лидером Израиля

Ключевыми темами диалога стали пути завершения войны и обеспечения будущей стабильности.

"Цею такие теплые слова о наших людях и потребности мира для Украины. И именно об этом мы говорили – как покончить с войной, которую развязала Россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности", — отметил Владимир Зеленский.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено общим угрозам, в частности деструктивной роли Тегерана. Президент Израиля положительно отметил шаги Украины по ограничению возможностей иранских властей.

"Господин Президент отметил введение санкций против иранского режима. Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность", — подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина продолжает внимательно следить за действиями режима, непосредственно поддерживающего российскую агрессию.

"Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев", — резюмировал Глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. В переговорах также приняли участие представители американского лидера — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой обсуждения стала координация усилий по завершению войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости