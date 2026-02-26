Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Глава государства поблагодарил коллегу за солидарность с украинским народом и поддержку резолюции на Генассамблее ООН, приуроченной к четвертой годовщине начала полномасштабной российской агрессии.

«Ни один террорист не должен оставаться безнаказанным»: Президент Украины провел переговоры с лидером Израиля

Ключевыми темами диалога стали пути завершения войны и обеспечения будущей стабильности.

"Цею такие теплые слова о наших людях и потребности мира для Украины. И именно об этом мы говорили – как покончить с войной, которую развязала Россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности", — отметил Владимир Зеленский.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено общим угрозам, в частности деструктивной роли Тегерана. Президент Израиля положительно отметил шаги Украины по ограничению возможностей иранских властей.

"Господин Президент отметил введение санкций против иранского режима. Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность", — подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина продолжает внимательно следить за действиями режима, непосредственно поддерживающего российскую агрессию.

"Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев", — резюмировал Глава государства.

