Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також взяли участь представники американського лідера — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Головною темою обговорення стала координація зусиль для завершення війни.

Зеленський провів переговори з Трампом: що вирішили

Глава держави висловив вдячність американській стороні за активну залученість у переговорний процес та окремо відзначив важливість оборонної підтримки.

"І дуже цінуємо програму PURL. Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя", — наголосив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили порядок денний двосторонньої зустрічі представників України та США, що має відбутися завтра в Женеві. Окрім того, лідери узгодили графік подальших контактів у розширеному складі.

"Говорили про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків", — заявив Президент України.

Володимир Зеленський підкреслив, що саме такий підхід дозволить вирішити всі чутливі питання. На завершення він подякував команді Трампа за зусилля: "Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни".

