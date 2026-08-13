“Зеленському вже час на пенсію”: нардеп жорстко пройшовся по форуму президента

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів молодіжний форум під назвою “Молодь Діє”. У Раді зазначили, що йшлося не про молодь і натякнули президенту на пенсію.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, яку мету насправді переслідував Зеленський. За його словами, задачі у цього форуму було дві, і жодна не про молодь.

1. Перебити картонковий протест правильною молоддю.

2. Забрати слово “Дія” у Федорова.

“Чи це допоможе? Ні. І не тому, що форум поганий, а тому, що ці дві молоді ніде не перетинаються. Картонковий протест не має організації, яку можна кооптувати, реєстру, який можна профінансувати, і лідерів, яких можна запросити в президію та відзначити грамотою. Кооптувати можна структуру. А вулицю, яка вийшла без структури, немає за що взяти — немає до кого дзвонити”, — пояснив політик.

За словами нардепа, можна, звісно, вірити в конспірологію, що за протестом стоїть Федоров.

“Але яким таким чином протест зміг організувати Федоров, якщо він не зміг прокомунікувати нові контракти? Або не зміг організувати реформу ТЦК? Взагалі в політичних колах дуже перебільшене уявлення про геній нашого ексміністра. Ми ж бачили його в роботі. Ну невже не можна зробити висновок”, — зауважив парламентар.

Політик ставить під сумнів можливість Федорова організувати багатоденні протести, враховуючи, що не може правильно постанову написати і пост в соцмережах дати.

“Але от що не відняти у нашого Володимира Олександровича так це те, що він любить радянський союз. Любить проводити зустрічі в яких пояснювати роль та логіку вождя. Подобається йому! Загалом запамʼятайте один політологічний закон: коли політик починає вживати слово “молодь”, йому вже прийшов час на пенсію”, — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто насправді впливає на рішення Зеленського.