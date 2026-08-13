"Зеленскому уже время на пенсию": нардеп жестко прошелся по форуму президента

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел молодежный форум под названием "Молодежь Действует". В Раде отметили, что речь шла не о молодежи и намекнули президенту на пенсию.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, какую цель действительно преследовал Зеленский. По его словам, задачи у этого форума было две, и ни одна не о молодежи.

1. Перебить картонный протест правильной молодежью.

2. Забрать слово "Дия" у Федорова.

"Поможет ли это? Нет. И не потому, что форум плохой, а потому, что эти две молодежи нигде не пересекаются. Картоночный протест не имеет организации, которую можно кооптировать, реестра, который можно профинансировать, и лидеров, которых можно пригласить в президиум и отметить грамотой. Кооптировать можно структуру. А улицу, которая вышла без структуры, не за что взять – не к кому звонить”, — объяснил политик.

По словам нардепа, можно, конечно, верить в конспирологию, что за протестом стоит Федоров.

"Но каким таким образом протест смог организовать Федоров, если он не смог прокоммуницировать новые контракты? Или не смог организовать реформу ТЦК? Вообще в политических кругах очень преувеличенное представление о гении нашего экс-министра. Мы же видели его в работе. Ну неужели нельзя сделать вывод", — отметил парламентарий.

Политик подвергает сомнению возможность Федорова организовать многодневные протесты, учитывая, что не может правильно постановление написать и пост в соцсетях дать.

"Но вот что не отнять у нашего Владимира Александровича так это то, что он любит советский союз. Любит проводить встречи в которых объяснять роль и логику вождя. Нравится ему! В общем, запомните один политологический закон: когда политик начинает употреблять слово "молодежь", ему уже пришло время на пенсию", — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто на самом деле влияет на решение Зеленского.