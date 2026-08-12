У Раді ошелешили: хто насправді впливає на кадрові рішення Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Андрія Єрмака до звільнення з Офісу президента називали сірим кардиналом — він впливав на велику кількість процесів, можливо навіть і на рішення Володимира Зеленського. І попри його звільнення та навіть підозру, він міг зберегти свій вплив.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко припустив, що у Єрмака досі є певний вплив.
Уточнив, що на певному етапі до вручення підозри Єрмаку це було дуже щільне спілкування.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Польщі почастішали напади на українців — тепер не тільки образи чи цькування, поляки фізично нападають на українців. У Раді переконані, що проблему потрібно вирішувати негайно.
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що зараз дійсно складна ситуація у відносинах із Польщею. Він наголосив на важливості Польщі для України. Особливо він відзначив “мовчання” президента України Володимира Зеленського — немає роботи з відновлення відносин.
Нардеп переконаний, що Україні не можна втрачати Польщу, як близького партнера.