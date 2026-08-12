У Раді ошелешили: хто насправді впливає на кадрові рішення Зеленського

Андрія Єрмака до звільнення з Офісу президента називали сірим кардиналом — він впливав на велику кількість процесів, можливо навіть і на рішення Володимира Зеленського. І попри його звільнення та навіть підозру, він міг зберегти свій вплив.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко припустив, що у Єрмака досі є певний вплив.

“Вплив реалізується через його відносини із Зеленським. І Зеленський продовжує ці відносини зберігати — вони продовжують спілкуватись”, — зауважив політик і додав, що зараз не може сказати, наскільки щільне спілкування.

Уточнив, що на певному етапі до вручення підозри Єрмаку це було дуже щільне спілкування.

“Вплив Єрмака здійснюється через людей, які дотепер на своїх посадах, до призначення яких Єрмак був долучений. Адже всі кадрові призначення йшли за участі Єрмака, однак рішення всі остаточно приймала тільки одна людина, це Зеленський. Але багатьох з тих людей, яких Зеленський призначив, пропонував Єрмак”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Польщі почастішали напади на українців — тепер не тільки образи чи цькування, поляки фізично нападають на українців. У Раді переконані, що проблему потрібно вирішувати негайно.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що зараз дійсно складна ситуація у відносинах із Польщею. Він наголосив на важливості Польщі для України. Особливо він відзначив “мовчання” президента України Володимира Зеленського — немає роботи з відновлення відносин.

Нардеп переконаний, що Україні не можна втрачати Польщу, як близького партнера.



