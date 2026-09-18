Зеленскому готовят отставку: эксперт шокировал сценарием

Поиски пути к завершению войны могут быть и не через справедливый мир. Однако вряд ли некоторые быстрые и сомнительные схемы сработают.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак рассказал о вероятно рассматриваемой схеме. Речь идет о попытке уменьшения личного влияния президента Зеленского и, например, скорейшего окончания войны.

"Технологически, например: множится еще больше уголовных дел, НАБУ идет в атаку против президента, прямо обвиняет его. Ведь там же как будто что-то копается дальше по "Династии". Ходят слухи, в принципе, что подбираются там еще больше дальше к Президенту, и влияние, и возможности, репутация Президента сокращается, доверие к нему сокращается", — отметил он.

По его словам, происходит смена председателя Верховной Рады Украины через ситуативный альянс депутатов. После давления внешнего и внутреннего, пояснил Постернак, Зеленского заставляют, например, подать в отставку, а исполняющим обязанности становится новый председатель Верховной Рады Украины.

"Это рабочая схема, но она не работающая сейчас. Я сразу предупреждаю для тех, кто думает, что это уже решено. Это юридическая... это правовая схема. Правовая схема эта может быть задействована только тогда, когда будут для этого политические основания. Есть один нюанс — это воля Президента Зеленского, его политически мастерство. А уже за 7 лет он научился быть политиком, это точно. Поэтому, если кто-то думает, что они легко так просто свергнут президентскую власть, то очень ошибаются, очень ошибаются”, — подчеркнул политтехнолог.

По его словам, у Зеленского есть серьезные рычаги влияния: международные, репутационные и внутренние силовые ресурсы, которые он может использовать для удержания власти.

"И это должны понимать те, кто чертят эти комбинации, направленные лично против президента Зеленского", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам, военного ВСУ, Кирилла Сазонова, Зеленский начал репрессии.



