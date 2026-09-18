Зеленський розпочав репресії: військові ЗСУ вже не стримують обурення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронці, які не на війні, повинні подавати майнові декларації.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, майно яких посадовців також потрібно перевірити.

“Президент Зеленський переходить до репресій. Схоже, його безпосередньо задовбали деякі різні посадовців, які розслабилися і відчувають, що війна зовсім не перешкода їхньому маленькому гешефту. Ніяк не переймаються вони всією складністю ситуації, і президент вирішив навести з цим порядок”, — зауважив Сазонов.

Військовий вказав на давні та системні проблеми в країні — податкова, митниця “живуть своїм життям”.

"Скрутки нікуди не поділися. ПДВ як був корупційним податком, так і залишився. Тепер його ще хочуть збільшити... Загалом, треба наводити порядок. Репресії не найкращий метод, звичайно, безумовно, але й не найгірший", — зауважив військовий.

За його словами, потрібно також перевірити народних депутатів. Також військовий назвав слушним рішення Зеленського перевірити керівництво центральних органів виконавчої влади.

Сазонов вказав на випадки корупції в регіонах на різних рівнях. Особливо, за його словами, вражають маєтки керівників митниці на заході України. Там, зазначив військовий, є цілі поселення, “цікавіші за європейські міста”. Їх, наголосив Сазонов, потрібно перевіряти першочергово.

Військовий зазначив, що цю проблему намагалися вирішити давно, однак безрезультатно. Зізнався, що і сам не знає рішення, яке б допомогло.

"Не знаю, як боротися з цією системою, але ми вже економимо на всьому. У нас не вистачає грошей на медицину, на освіту. Підвищення зарплат військовим тільки обіцяють. Може, все-таки варто розібратися з цими чорними дірками, на кшталт митниці, податкової та іншого? Прийдеться. Ми або прогодуємо армію, освіту та медицину, або прогодуємо цей натовп злодійкуватих чиновників. Треба вибрати, кого ми годуватимемо. Усіх одразу ми реально не потягнемо. Удачі президентові у цій боротьбі”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, стало вироком Зеленському.