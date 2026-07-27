Зеленського запитали про повернення Федорова на посаду: що все ж таки вирішив президент

Президент України Володимир Зеленський вперше докладно прокоментував причини відставки Михайла Федорова, наголосивши, що кадрові рішення під час війни ухвалюються виходячи з ефективності всієї системи управління, а не ролі окремих чиновників. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, він з повагою ставиться як до Михайла Федорова, так і до колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, проте успіх військових операцій залежить від спільної роботи великої кількості структур.

Президент зазначив, що удари по об'єктах на території Росії, як і інші складні операції, є результатом координації розвідки, спеціальних служб, Генерального штабу, командування та військових підрозділів.

Журналіст запитав Зеленського, чи він розглядає можливість повторного призначення Федорова. Президент не дав прямої відповіді, проте наголосив, що не має наміру допускати ситуації, коли внутрішні розбіжності між керівниками починають впливати на оборонні рішення.

За словами глави держави, за умов війни він не може витрачати час на постійне врегулювання конфліктів між різними структурами. Головним завданням залишається забезпечення злагодженої роботи Генерального штабу та Міністерства оборони, а також пошук нових рішень у сфері мобілізації та посилення протиракетної оборони.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що, незважаючи на успіхи України у розвитку безпілотних технологій, сучасні дрони не здатні замінити військовослужбовців на передову. Він наголосив, що утримання позицій, як і раніше, залежить від присутності підготовлених підрозділів на лінії фронту.

"Якщо не буде солдатів, можна втратити спочатку село, а потім і місто", — заявив президент, наголосивши, що технологічна перевага має поєднуватися з достатньою кількістю особового складу та ефективною взаємодією всіх елементів оборони.

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