Есть два варианта: Зеленский рассказал, что ждет Украину зимой

Предстоящая зима может стать переломным периодом в российско-украинской войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, обозначив два возможных сценария дальнейшего развития событий.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, первый вариант предусматривает сохранение устойчивости украинской армии, что, по его мнению, способно создать условия для начала переговоров с Россией и завершения войны. Зеленский подчеркнул, что именно дипломатическое урегулирование остается главным приоритетом украинской власти.

В то же время президент предупредил, что существует и другой путь. По его словам, если переговорный процесс не состоится, Россия может сделать ставку на дальнейшую эскалацию боевых действий и усиление мобилизационных мероприятий.

Зеленский также сообщил о последних данных украинской разведки относительно ситуации в окружении президента РФ Владимира Путина. По информации спецслужб, среди представителей российского руководства сформировались две противоположные группы.

Как рассказал президент, одна часть окружения Кремля считает необходимым искать пути завершения войны, опасаясь дальнейшего ухудшения экономической ситуации в России. Другая, напротив, выступает за продолжение боевых действий и расширение военной кампании.

Украинский лидер отметил, что внимательно следит за внутренними процессами в российском руководстве, однако подчеркнул: ключевым фактором для достижения мира остается устойчивость украинских Сил обороны на фронте. Именно способность Украины удерживать позиции, по мнению Зеленского, будет определять, удастся ли перевести войну в дипломатическую плоскость или конфликт продолжит развиваться по сценарию дальнейшей эскалации.

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